Киноафиша
Фильмы
Капри-революция
Награды и номинации фильма Капри-революция
Награды и номинации фильма Капри-революция 2018
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Венецианский кинофестиваль 2018
Best Film
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Sfera 1932 Award
Победитель
Best Tailor
Победитель
Best Italian Film in Venice
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Лучший фильм
Номинант
