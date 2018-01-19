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6.9
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Легенда о Чарро Негро
6.9
Легенда о Чарро Негро
, 2018
La Leyenda del Charro Negro
Мексика / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
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6.9
В ролях
Mayté Cordeiro
Teodora
Андрес Кутерье
Don Andrés
Эрик Элиас
Charro Negro
Эдуардо Эспанья
Evaristo
Herman López
Alebrije
Benny Mendoza
Leo San Juan
Эмилио Тревиньо
Nando
Бенни Эммануэль
Leo
Режиссер
Альберто Родригес
,
Альберто Родригес
Сценарист
David Hernández Miranda
,
Альберто Родригес
Композитор
Леонсио Лара
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
19 января 2018
Дата выхода
19 января 2018
Бразилия
L
19 января 2018
Мексика
Сборы в мире
$5 351 716
Производство
Anima Estudios
Другие названия
La Leyenda del Charro Negro, Legend Quest: The Legend of the Black Charro, The Legend of Charro Negro, جستجوی افسانهها: افسانه چاروی خبیث
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Место в рейтинге
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