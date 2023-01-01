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Твоя птица может петь
Твоя птица может петь, 2018: актеры и роли
Kimi no tori wa utaeru / And Your Bird Can Sing
Твоя птица может петь
2018 / Япония
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Твоя птица может петь, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сё Миякэ
В ролях
Тасуку Эмото
Tasuku Emoto
Сидзука Исибаси
Shizuka Ishibashi
Сёта Сомэтани
Shota Sometani
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