Cast
Shizuka Ishibashi
Sachiko
Tomomitsu Adachi
Moriguchi
Cast and Crew
Director
Shô Miyake
Writer
Yasushi Satô, Shô Miyake
Composer
Hi'Spec
Film details
Country
Japan
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2018
World premiere
1 September 2018
Release date
|1 September 2018
|Japan
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|16 April 2020
|South Korea
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Worldwide Gross
$24,646
Production
Cinema Iris, Pigdom
Also known as
Kimi no tori wa utaeru, And Your Bird Can Sing, Твоя птица может петь, きみの鳥はうたえる, 你的鳥兒會唱歌, 你的鸟儿会唱歌, 函館夜空更深藍, 너의 새는 노래할 수 있어