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Poster of And Your Bird Can Sing
6.8
Kinoafisha Films And Your Bird Can Sing
6.8

And Your Bird Can Sing

, 2018
Kimi no tori wa utaeru / And Your Bird Can Sing
Japan / Drama / 18+
Poster of And Your Bird Can Sing
6.8

Cast

Tasuku Emoto
Tasuku Emoto
Me
Shizuka Ishibashi
Sachiko
Shota Sometani
Shota Sometani
Shizuo
Tomomitsu Adachi
Moriguchi
Ai Yamamoto
Mizuki
Takaya Shibata
Hasegawa
Makiko Watanabe
Naoko
Masato Hagiwara
Shimada
Director Shô Miyake
Writer Yasushi Satô, Shô Miyake
Composer Hi'Spec
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2018
World premiere 1 September 2018
Release date
1 September 2018 Japan
16 April 2020 South Korea
Worldwide Gross $24,646
Production Cinema Iris, Pigdom
Also known as
Kimi no tori wa utaeru, And Your Bird Can Sing, Твоя птица может петь, きみの鳥はうたえる, 你的鳥兒會唱歌, 你的鸟儿会唱歌, 函館夜空更深藍, 너의 새는 노래할 수 있어

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.7 IMDb
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