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Aidiyet / Belonging

Принадлежность, 2019

2019 / Турция / Канада / Франция
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О фильме

Триллер — это ландшафт убийства. Безлюдные, призрачные городские локации этого фильма — тот случай, когда малейшая деталь пейзажа указывает на следы убийства. И даже когда жутковатые ночные кадры сменяются светлой идиллической сценой между двумя юными любовниками, подозрение остается: связаны ли они с преступлением? Для своего второго фильма турецкий постановщик Бурак Чевик берет за основу реальные события, некогда случившиеся в его собственной семье, собирая их в фильм-мозаику, где все частицы перепутаны местами, а самые невинные и нежные эмоции, подсказанные кинокамерой, могут таить в себе жестокость.

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 7 февраля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Бурак Челик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принадлежность 2 постера
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