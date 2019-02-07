Принадлежность, 2019

Триллер — это ландшафт убийства. Безлюдные, призрачные городские локации этого фильма — тот случай, когда малейшая деталь пейзажа указывает на следы убийства. И даже когда жутковатые ночные кадры сменяются светлой идиллической сценой между двумя юными любовниками, подозрение остается: связаны ли они с преступлением? Для своего второго фильма турецкий постановщик Бурак Чевик берет за основу реальные события, некогда случившиеся в его собственной семье, собирая их в фильм-мозаику, где все частицы перепутаны местами, а самые невинные и нежные эмоции, подсказанные кинокамерой, могут таить в себе жестокость.