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О персоне
Фильмография
Бурак Челик
Burak Çelik
Киноафиша
Персоны
Бурак Челик
Бурак Челик
Burak Çelik
Дата рождения
21 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
Принадлежность
(2019)
5.9
Основание: Осман
(2019)
0
Фильмография Бурак Челик
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Приключения
Триллер
Год
Все
2019
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Режиссер
1
Актер
1
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
5.9
Принадлежность
Aidiyet / Belonging
драма, триллер
2019, Турция / Канада / Франция
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