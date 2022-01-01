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Бурак Челик
Бурак Челик Burak Çelik
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Бурак Челик

Burak Çelik

Дата рождения
21 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Принадлежность
Принадлежность (2019)
5.9
Основание: Осман
Основание: Осман (2019)
0

Фильмография Бурак Челик

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Режиссер 1 Актер 1
Основание: Осман
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения 2019, Турция
Принадлежность 5.9
Принадлежность Aidiyet / Belonging
драма, триллер 2019, Турция / Канада / Франция
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