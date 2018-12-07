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Кедарнатх
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Kedarnath

Кедарнатх, 2018

2018 / Индия
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14 голосов
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О фильме

Кедарнатх – деревня в Гималаях, на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря. Недалеко от нее находится древний храм – место паломничества для индуистов. Это суровое и опасное место, особенно с наступлением осени. Именно здесь между туристкой-паломницей и жителем деревни вспыхивают взаимные чувства. Однако, эти отношения противоречат правилам общества, ведь он мусульманин. На что готовы пойти молодые люди ради своей любви? Смогут ли их чувства выдержать испытание стихией, которая сметает все на своём пути?

6.6 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 декабря 2018
Возраст 12+
Режиссер
Абхишек Капур
В ролях
Сушант Сингх Раджпут
Сара Али Хан
Нитиш Бхарадвадж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кедарнатх 1 постер
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саундтрек фильма Кедарнатх
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