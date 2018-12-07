Кедарнатх, 2018

Кедарнатх – деревня в Гималаях, на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря. Недалеко от нее находится древний храм – место паломничества для индуистов. Это суровое и опасное место, особенно с наступлением осени. Именно здесь между туристкой-паломницей и жителем деревни вспыхивают взаимные чувства. Однако, эти отношения противоречат правилам общества, ведь он мусульманин. На что готовы пойти молодые люди ради своей любви? Смогут ли их чувства выдержать испытание стихией, которая сметает все на своём пути?