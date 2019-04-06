Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варавва Варавва
Киноафиша Фильмы Варавва Отзывы о фильме «Варавва»
Варавва 2019 / Россия
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Варавва»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Первый век нашей эры. За решёткой в темнице сырой в тревожном ожидании Песаха, праздника, на котором народ выберет, кому из осужденных умирать, а кому жить, бесится Варавва (Павел Крайнов), собачась с трусливым Гестасом (Виталий Максименко). Поутру небольшая кучка малоактивных горожан пробормочут в сторону прячущегося от камеры Иисуса невнятное «Распни его» и будут таковы. А Пилат с пластмассовым лицом (Константин Самоуков) нехотя исполнит волю народа. Но отпущенный Варавва,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Элизабет Слюсар 6 апреля 2019, 11:04
Довольно смело снимать историю этого человека, да еще и в контексте смены веры. Ноя считаю, что это будет по крайней мере очень интересно!
6 апреля 2019, 11:04 Ответить
Илья Пискарь 16 апреля 2019, 10:42
Трейлер качественный, эмоции через край. Такие фильмы мне лично нужны
16 апреля 2019, 10:42 Ответить
tat.zhigalova 19 апреля 2019, 17:23
В трейлере: "Основано на реальных событиях". !!!!!
19 апреля 2019, 17:23 Ответить
Елена Пшеничникова(Шестеркина) 26 апреля 2019, 07:21
Отличный фильм! Каждый обязательно должен его посмотреть!!!! Спасибо создателям фильма
26 апреля 2019, 07:21 Ответить
tolstyi4444 28 апреля 2019, 17:14
Оценка
Интересный фильм . Но немного расходится с библией
28 апреля 2019, 17:14 Ответить
osavost 28 апреля 2019, 20:50
Оценка
Вместе с семьёй были на премьере кинокартины Варавва. Смотрела на одном дыхании! С точки зрения человека, постоянно изучающего Священное писание, могу отметить, что фильм снят в точном соответствии с Евангелием, но история героя - разбойника Вараввы, отпущенного на свободу в честь празднования еврейской Пасхи, вымышленная (возможно где то основанная на апокрифах)). Однако, замысел автора - это не показать судьбу Вараввы, а реалистично изобразить события того времени - распятие Христа, глазами разбойника, получившего незаслуженную свободу.
Наряду с точным воспроизведением изложенного в Евангелии суда Христа у Понятия Пилата, распятия, а затем воскресения Спасителя, автор рисует драматический сюжет заговора сестры Иуды, предавшего Христа, вероломной красавицы Юдифи, с воспылавшим к ней страстью, первосвященником Каифой. Они задумали погубить неугодного им Христа, а Иуда - лишь пешка в их коварной игре. Но сребролюбие Иуды сыграло свою роль - Христос предан на распятие, а Иуда, осознав весь ужас своего поступка, заканчивает свою жизнь самоубийством.
Впоследствии кара Господня коснется и превосвященника и кровавой Юдифи - последняя, смертельно ранив Каиафу, умирает в безумии.
Однако перед смертью её сознание меняется и последнее, что она видит - это воскресшего Христа, называя Его царём.
Это фильм о праведности и вероломстве, о любви и ненависти, об истине и лжи, о грехе и прощении.
Хотелось бы сказать несколько слов и о драматургии. Фильм снят талантливо! Ты это понимаешь с самых первых минут просмотра, начиная с нереально красивой завораживающей игры скрипки, которая как бы переносит нас за грань другой, неведомой нам реальности - мира красоты и гармонии.
Съёмки фильма происходили в Иерусалиме. Ночное небо, усыпанное мерцающими звездами. Стены древнего города, оставшиеся почти в неизменном состоянии. Панорамные виды. Зелёные сады с благаухающими цветами, произрастающими на каменистой почве.
Большое спасибо всем создателям этого гениального фильма! Я лично в момент просмотра переживала всю драму распятия Спасителя, а потом радость Его воскресения и торжество справедливости.
Прекрасно подобраны актёры. В отличае от снятых на скорую руку библейских историй, здесь каждый актёр вжился в свой образ. Браво отечественному кинематографу! Я бы могла сказать, что это фильм не уступает другому киношедевру "Страсти Христовы"! Наконец, и у нас стали снимать качественное настоящее кино.
Большое недоумение вызвало то, что в зале кроме нас не было никого. Зато в кассы, где продавались билеты на фильмы "Миллиард" и "Хеллбой", "Проклятие плачущей" был народ. Очень жаль, что создатели фильма не увидят свою аудиторию. Кинокартина, которая создавалась несколько лет... Печально.
28 апреля 2019, 20:50 Ответить
zemfiratausova87 29 апреля 2019, 07:11
Когда выйдет в норильске?
29 апреля 2019, 07:11 Ответить
zemfiratausova87 29 апреля 2019, 07:11
Осень жду.
29 апреля 2019, 07:11 Ответить
Слава Крулатов 29 апреля 2019, 20:41
Оценка
Прекрасный фильм, нисколько не жалею, что пошел на него в кинотеатр!
29 апреля 2019, 20:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Король неба 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 29 комментариев
Вызов
Вызов 233 комментария
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 5 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 27 комментариев
Красный рубин
Красный рубин 1 комментарий
До рассвета 7 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 16 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App