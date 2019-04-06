Первый век нашей эры. За решёткой в темнице сырой в тревожном ожидании Песаха, праздника, на котором народ выберет, кому из осужденных умирать, а кому жить, бесится Варавва (Павел Крайнов), собачась с трусливым Гестасом (Виталий Максименко). Поутру небольшая кучка малоактивных горожан пробормочут в сторону прячущегося от камеры Иисуса невнятное «Распни его» и будут таковы. А Пилат с пластмассовым лицом (Константин Самоуков) нехотя исполнит волю народа. Но отпущенный Варавва,…
Наряду с точным воспроизведением изложенного в Евангелии суда Христа у Понятия Пилата, распятия, а затем воскресения Спасителя, автор рисует драматический сюжет заговора сестры Иуды, предавшего Христа, вероломной красавицы Юдифи, с воспылавшим к ней страстью, первосвященником Каифой. Они задумали погубить неугодного им Христа, а Иуда - лишь пешка в их коварной игре. Но сребролюбие Иуды сыграло свою роль - Христос предан на распятие, а Иуда, осознав весь ужас своего поступка, заканчивает свою жизнь самоубийством.
Впоследствии кара Господня коснется и превосвященника и кровавой Юдифи - последняя, смертельно ранив Каиафу, умирает в безумии.
Однако перед смертью её сознание меняется и последнее, что она видит - это воскресшего Христа, называя Его царём.
Это фильм о праведности и вероломстве, о любви и ненависти, об истине и лжи, о грехе и прощении.
Хотелось бы сказать несколько слов и о драматургии. Фильм снят талантливо! Ты это понимаешь с самых первых минут просмотра, начиная с нереально красивой завораживающей игры скрипки, которая как бы переносит нас за грань другой, неведомой нам реальности - мира красоты и гармонии.
Съёмки фильма происходили в Иерусалиме. Ночное небо, усыпанное мерцающими звездами. Стены древнего города, оставшиеся почти в неизменном состоянии. Панорамные виды. Зелёные сады с благаухающими цветами, произрастающими на каменистой почве.
Большое спасибо всем создателям этого гениального фильма! Я лично в момент просмотра переживала всю драму распятия Спасителя, а потом радость Его воскресения и торжество справедливости.
Прекрасно подобраны актёры. В отличае от снятых на скорую руку библейских историй, здесь каждый актёр вжился в свой образ. Браво отечественному кинематографу! Я бы могла сказать, что это фильм не уступает другому киношедевру "Страсти Христовы"! Наконец, и у нас стали снимать качественное настоящее кино.
Большое недоумение вызвало то, что в зале кроме нас не было никого. Зато в кассы, где продавались билеты на фильмы "Миллиард" и "Хеллбой", "Проклятие плачущей" был народ. Очень жаль, что создатели фильма не увидят свою аудиторию. Кинокартина, которая создавалась несколько лет... Печально.
Авторизация по e-mail