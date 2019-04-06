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Первый век нашей эры. За решёткой в темнице сырой в тревожном ожидании Песаха, праздника, на котором народ выберет, кому из осужденных умирать, а кому жить, бесится Варавва (Павел Крайнов), собачась с трусливым Гестасом (Виталий Максименко). Поутру небольшая кучка малоактивных горожан пробормочут в сторону прячущегося от камеры Иисуса невнятное «Распни его» и будут таковы. А Пилат с пластмассовым лицом (Константин Самоуков) нехотя исполнит волю народа. Но отпущенный Варавва,…