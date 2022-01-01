Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проксима Проксима
Киноафиша Фильмы Проксима Отзывы о фильме «Проксима»
Proxima Проксима 2019 / Франция
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Проксима»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Весной 2018 года в российских СМИ проскочил забавный сюжет: посетители одного из подмосковных супермаркетов встретили в винно-водочном отделе французскую актрису Еву Грин. В Инстаграме появились селфи со звездой, в комментариях шутили про девушку Бонда, которой больше не наливать, а вот про то, по какому поводу Грин приезжала в Россию, все как-то быстро забыли. И вот теперь, почти два года спустя, в прокат выходит «Проксима» — картина, основное действие которой разворачивается…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Приложение киноафиши