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Весной 2018 года в российских СМИ проскочил забавный сюжет: посетители одного из подмосковных супермаркетов встретили в винно-водочном отделе французскую актрису Еву Грин. В Инстаграме появились селфи со звездой, в комментариях шутили про девушку Бонда, которой больше не наливать, а вот про то, по какому поводу Грин приезжала в Россию, все как-то быстро забыли. И вот теперь, почти два года спустя, в прокат выходит «Проксима» — картина, основное действие которой разворачивается…