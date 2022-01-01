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Самая безумная свадьба Самая безумная свадьба
Киноафиша Фильмы Самая безумная свадьба Отзывы о фильме «Самая безумная свадьба»
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Самая безумная свадьба 2019 / Франция
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Отзывы о фильме «Самая безумная свадьба»

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Наша рецензия

Окончательно примирившись с зятьями-иностранцами, после отпуска на их родине Клод и Мари счастливы вернуться в дорогую сердцу Францию. Но их радость будет недолгой, ведь мужья дочерей подкидывают новые проблемы. Постоянно сталкиваясь с расизмом и профессиональными ущемлениями, они решают уехать к себе домой и начать все заново. Клод с Мари не могут смотреть, как большая семья распадается, и вынуждены придумать хитроумный план, надеясь изменить взгляды зятьев. Цель простая — опять влюбить…

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