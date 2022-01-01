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Ангел мой Ангел мой
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Angel of Mine Ангел мой 2019 / США
7.4 Оцените
18 голосов
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Отзывы о фильме «Ангел мой»

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Наша рецензия

Семь лет назад Лиззи потеряла дочь и с этого момента не может оправиться. От проблем страдает и она сама, и окружающие: муж хочет забрать сына, на работе смотрят косо, родители осуждают. Но однажды Лиззи видит незнакомую девочку и начинает думать, что это её чудесно спасшаяся дочь. Но все просто считают её безумной. Тема, конечно, не нова. Сразу вспоминается фильм «Подмена», вывернутый наизнанку, а также многие другие истории безумия, одержимости, подменённых или потерянных…

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