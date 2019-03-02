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Бывший коп Меган Рид (Шэй Митчелл, звезда сериала «Милые обманщицы») находится в глубокой депрессии. После травматичного происшествия она страдает от галлюцинаций. Ей пришлось уволиться, расстаться с коллегой-парнем и заинтересоваться интересными таблетками. Подруга Лиза (Стана Катик) решает взбодрить Меган и помогает устроиться на ночные смены в морге. Это завязка тянет на анекдот, но на деле является сюжетной основой для хоррора с причудливым названием «Кадавр»…