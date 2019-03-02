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Кадавр Кадавр
Киноафиша Фильмы Кадавр Отзывы о фильме «Кадавр»
The Possession of Hannah Grace Кадавр 2018 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Кадавр»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бывший коп Меган Рид (Шэй Митчелл, звезда сериала «Милые обманщицы») находится в глубокой депрессии. После травматичного происшествия она страдает от галлюцинаций. Ей пришлось уволиться, расстаться с коллегой-парнем и заинтересоваться интересными таблетками. Подруга Лиза (Стана Катик) решает взбодрить Меган и помогает устроиться на ночные смены в морге. Это завязка тянет на анекдот, но на деле является сюжетной основой для хоррора с причудливым названием «Кадавр»…

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Кристина Котова 2 марта 2019, 16:08
Оценка
Фильм так себе...сложилось впечатление,что уже когда-то видела. Ставлю 3 лишь за саму Ханну-видок жуть. А ее взгляд...и за то,что пару раз я все-таки вздрогнула от неожиданности(забыла когда со мной такое было в последний раз)...но потом было уже не так страшно. Потому что один и тот же прием повторяли несколько раз. Ожидала большего,эх...
2 марта 2019, 16:08 Ответить
Александр Ширков 4 марта 2019, 01:10
Оценка
Полнейшая хрень а не фильм
4 марта 2019, 01:10 Ответить
ir_bissa 4 марта 2019, 18:17
Оценка
Скучная нужная хрень! Повелачь на трейллер! Хотела пощикотать себе нервы ужастиком,в итоге чуть не уснула,весь фильм прозевала!не советую,не тратьте свое время!
4 марта 2019, 18:17 Ответить
Kamil J-Kam 5 марта 2019, 00:34
Оценка
-читая коммениарии выше, не понятно куда смотрели зрители, лично моя оценка 9 из 10, хороший классический хоррор, и не понравиться такой фильм может только тем, кто в натуре не любит ужасы..
5 марта 2019, 00:34 Ответить
Серый Толстыгин 9 марта 2019, 09:31
сколько стоят билеты?
9 марта 2019, 09:31 Ответить
Валидэ Султан 10 марта 2019, 16:09
Что такое почему афиша есть а позвонила узнать расписание так он не идёт
10 марта 2019, 16:09 Ответить
Андрей 12 ноября 2019, 15:28
Оценка
средненький такой ужастик, а по сюжету заезженный!
что-то похожее недавно уже смотрел.
снят хорошо и актёры молодцы!
второй раз, конечно, пересматривать не стану ;((
7 баллов из 10ти!
12 ноября 2019, 15:28 Ответить
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