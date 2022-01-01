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Обитель тьмы Обитель тьмы
Киноафиша Фильмы Обитель тьмы Отзывы о фильме «Обитель тьмы»
Heilstätten Обитель тьмы 2018 / Германия
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Обитель тьмы»

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Наша рецензия

Несколько молодых блогеров решают посоревноваться в смелости: они хотят провести ночь в заброшенном санатории, где во времена фашистов ставили эксперименты над больными туберкулёзом. Многие верят, что где-то в пустых комнатах скрываются призраки. Блогеры приносят с собой множество видеокамер и постоянно снимают себя. И вскоре они действительно сталкиваются с необъяснимыми явлениями. Удивить зрителя форматом «найденной плёнки» или screen life (когда действие происходит на экране…

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