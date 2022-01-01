Наша рецензия

Несколько молодых блогеров решают посоревноваться в смелости: они хотят провести ночь в заброшенном санатории, где во времена фашистов ставили эксперименты над больными туберкулёзом. Многие верят, что где-то в пустых комнатах скрываются призраки. Блогеры приносят с собой множество видеокамер и постоянно снимают себя. И вскоре они действительно сталкиваются с необъяснимыми явлениями. Удивить зрителя форматом «найденной плёнки» или screen life (когда действие происходит на экране…