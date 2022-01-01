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В классической притчевой традиции есть такой сюжет - король выходит в народ. Прикидывается простым горожанином, любопытным путешественником или даже назойливым нищим, и постигает истину о своём народе и себе. В этот сюжет могут вплетаться второстепенные линии, как дружба, любовь, можно исправить семейные проблемы, рабочие и, как следствие, финансовые. Но главное остается главным - разобраться в себе. В этом плане «Я — миллиардер» Даниэле Лукетти не сказать чтобы состоялся. Но…