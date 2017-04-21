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Человек-тень
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Человек-тень, 2017

2017 / США
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12 голосов
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О фильме

Ричард Хэмблтон — легенда стрит-арта, экспериментатор-интеллектуал, повлиявший на несколько поколений художников, в том числе на Бэнкси. Художник исчез с арт-сцены так же неожиданно, как и появился. Когда работы его покойных ровесников Жан-Мишеля Баскиа и Кита Харинга уже стоили миллионы, Хэмблтон расплачивался своими картинам за ужин. Пережив своих знаменитых современников и наркотическую зависимость, лишившись крыши над головой, смертельно больной художник спустя 20 лет был заново открыт коллекционерами и критиками. Несмотря на прошедшие годы, он не изменился и не изменил себе: его сила и одновременно трагедия заключались в постоянном стремлении работать и в самоотречении, граничащем с самоуничтожением. Хэмблтон, казалось, слился со своими персонажами — название серии его работ — «Человек-тень» — мистическим образом определяет и судьбу художника.

7.1 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Орен Джейкоби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек-тень 2 постера
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