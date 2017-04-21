Человек-тень, 2017

Ричард Хэмблтон — легенда стрит-арта, экспериментатор-интеллектуал, повлиявший на несколько поколений художников, в том числе на Бэнкси. Художник исчез с арт-сцены так же неожиданно, как и появился. Когда работы его покойных ровесников Жан-Мишеля Баскиа и Кита Харинга уже стоили миллионы, Хэмблтон расплачивался своими картинам за ужин. Пережив своих знаменитых современников и наркотическую зависимость, лишившись крыши над головой, смертельно больной художник спустя 20 лет был заново открыт коллекционерами и критиками. Несмотря на прошедшие годы, он не изменился и не изменил себе: его сила и одновременно трагедия заключались в постоянном стремлении работать и в самоотречении, граничащем с самоуничтожением. Хэмблтон, казалось, слился со своими персонажами — название серии его работ — «Человек-тень» — мистическим образом определяет и судьбу художника.