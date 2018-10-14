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Ренцо Пьяно, архитектор света
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Renzo Piano, an Architect for Santander

Ренцо Пьяно, архитектор света, 2018

2018 / Италия / Испания
5.9 Оцените
13 голосов
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О фильме

Ренцо Пьяно — 80 лет, и он верит в то, что красота спасет мир: постепенно, по одному человеку, но все-таки спасет. Архитектура для Ренцо Пьяно — средство коммуникации. Здание строится не для одного человека, а для сообщества людей, площадь — место встречи. Среди самых известных его работ — Центр Жоржа Помпиду в Париже, реконструкция Потсдамер Платц в Берлине, башня The Shard в Лондоне и штаб-квартира Нью-Йорк Таймс. 20 лет назад Ренцо Пьяно получил Прицкеровскую архитектурную премию, а первой постройкой архитектора в России станет реконструкция ГЭС-2 для фонда современной культуры V-A-C. Строительство центра Ботин в Сантандере шло несколько лет, параллельно с 2012 года ведется строительство музея Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе, тоже по проекту Ренцо Пьяно. Большие культурные объекты строятся неспешно, может быть, поэтому архитектор Ренцо Пьяно говорит, что завидует фотографам: они, как и архитекторы, работают со светом, но фотоснимок, в отличие от здания, создается моментально — и остается навсегда.

5.9 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 октября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Карлос Саура
Карлос Саура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ренцо Пьяно, архитектор света 1 постер
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