Розовое или колокольчик, 2018

Детективная мелодрама «Розовое или колокольчик» стала дебютом режиссера Юно Шамилова на большом экране. Премьера картины состоялась в Выборге на кинофестивале «Окно в Европу» в 2018 году и сразу же получила одобрение критиков за нестандартный взгляд режиссера.

По сюжету фильма, Анжела переезжает из маленького итальянского городка в России. Девочку с детства тянет на сцену, поэтому мать отдает ее на обучение в музыкальной школе. Анжела осваивает виолончель и становится виртуозным музыкантом. Уже будучи взрослой, она присоединяется в труппе известного оркестра и выходит замуж. Но затем героиню ждет череда неудач и внутренних разочарований. Труппа теряет популярность, ее перестают приглашать на концерты, поэтому они вынуждены играть где попало.

Чтобы как-то выжить, Анжела устраивается на работу в детский театр и обучает маленьких детей музыке. Новые перемены в жизни приносят Анжеле душевные страдания, ее гложет нереализованный потенциал и скучная однообразная жизнь. Она пытается найти утешение и одобрение отца — священника местной церкви. Отец не понимает Анжелу, а она отчаянно пытается привлечь его внимание.

Отчаявшаяся героиня решает изменить свою жизнь радикальными методами. Но она настроена также и изменить мир вокруг нее, в частности, близких ей людей и музыку. Тут мечтательная Анжела сталкивается с российской суровой действительностью — мир не готов меняться и всеми силами пытается усмирить пыл девушки.

В попытке внести новшества в репертуар труппы Анжелу ждет череда неудач, которые приводят к полному разочарованию в музыке. Со злости девушка бросает виолончель в Москву-реку.

Отсюда и начинаются невероятные приключения взбалмошной и полной внутренних противоречий девушки. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд — Анжела хранит тайну, которая влияет на ее душевное состояние и толкает на эксцентричные и безумные поступки.

Основная идея картины — показать, как реальность ломает творческого человека. Режиссер хотел показать, что даже если человека не поддерживают близкие, это не повод сдаваться. Нужно в любом случае идти к своей цели, как бы это ни было сложно.