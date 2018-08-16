Розовое или колокольчик, 2018

Детективная мелодрама «Розовое или колокольчик» стала дебютом режиссера Юно Шамилова на большом экране. Премьера картины состоялась в Выборге на кинофестивале «Окно в Европу» в 2018 году и сразу же получила одобрение критиков за нестандартный взгляд режиссера.
По сюжету фильма, Анжела переезжает из маленького итальянского городка в России. Девочку с детства тянет на сцену, поэтому мать отдает ее на обучение в музыкальной школе. Анжела осваивает виолончель и становится виртуозным музыкантом. Уже будучи взрослой, она присоединяется в труппе известного оркестра и выходит замуж. Но затем героиню ждет череда неудач и внутренних разочарований. Труппа теряет популярность, ее перестают приглашать на концерты, поэтому они вынуждены играть где попало.
Чтобы как-то выжить, Анжела устраивается на работу в детский театр и обучает маленьких детей музыке. Новые перемены в жизни приносят Анжеле душевные страдания, ее гложет нереализованный потенциал и скучная однообразная жизнь. Она пытается найти утешение и одобрение отца — священника местной церкви. Отец не понимает Анжелу, а она отчаянно пытается привлечь его внимание.
Отчаявшаяся героиня решает изменить свою жизнь радикальными методами. Но она настроена также и изменить мир вокруг нее, в частности, близких ей людей и музыку. Тут мечтательная Анжела сталкивается с российской суровой действительностью — мир не готов меняться и всеми силами пытается усмирить пыл девушки.
В попытке внести новшества в репертуар труппы Анжелу ждет череда неудач, которые приводят к полному разочарованию в музыке. Со злости девушка бросает виолончель в Москву-реку.
Отсюда и начинаются невероятные приключения взбалмошной и полной внутренних противоречий девушки. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд — Анжела хранит тайну, которая влияет на ее душевное состояние и толкает на эксцентричные и безумные поступки.
Основная идея картины — показать, как реальность ломает творческого человека. Режиссер хотел показать, что даже если человека не поддерживают близкие, это не повод сдаваться. Нужно в любом случае идти к своей цели, как бы это ни было сложно.
Картина «Розовое или колокольчик» стала дебютом не только для Юно Шамилова, это также первая серьезная роль на большом экране для актрисы Екатерины Леоновой. После премьеры картины в 2018 году на кинофестивале «Окно в Европу» критики назвали актрису одной из самых перспективных российских артисток.
Розовое и колокольчик — это цвета платьев, в которых героиня будет появляться на протяжении всего фильма. Каждый цвет отвечает за настроение Анжелы и предсказывает, какого характера решения она будет принимать. Так, розовый цвет символизирует напористость и храбрость, свойственные скорее мужской натуре, а колокольчик — нежность и чуткость.
Режиссер картины «Розовое или колокольчик» признался в интервью, что изначально писал сценарий для короткого метра, но после того, как познакомился с музыкантами, изменил свое решение. Они вдохновили его на создание полной истории о жизни Анжелы.
«Розовое или колокольчик» стала участником внеконкурсной программы фестиваля «Окно в Европу» в Выборге в 2018 году.
У фильма два сценариста — Юно Шамилов и Карина Афанасьева, она писала сценарии для таких российских сериалов, как «День гнева», «Прииск», «Полнолуние», «Зачем тебе алиби?», «Клетка» и других.
Талантливая виолончелистка Анжела сбегает от своих проблем из Италии в Россию. Но и здесь она не находит покоя. Нереализованные творческие амбиции и непонимание окружающих терзают ее, а внутренний пожар противоречий разрывает на части. Как и каждая женщина она хочет любви, страсти, понимания и реализации. И желательно срочно.