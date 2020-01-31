«Розовое или колокольчик»: Рецензия Киноафиши

История о поиске себя и любви к музыке, получившая слишком запутанное повествование, в котором далеко не всем захочется разобраться.

Виолончелистка Анжела (ударение на первом слоге) живет творчеством, не расставаясь с инструментом, давно ставшим лучшим другом. Она мечтает играть собственные яркие произведения, но пока вынуждена бесконечно исполнять «Плута и волка» для сонных детей и уставших родителей в местном оркестре при Доме культуры. Любые попытки Анжелы обновить репертуар, добавив в него больше динамики в духе группы Apocalyptica, воспринимаются начальством как угроза для работы давно сложившегося коллектива. Стоит ей покинуть стены ДК, полные непонимания и безразличия, Анжела моментально пускается на поиски себя, мечтая найти новое вдохновение. Постоянно гуляя по московским улицам, она собирает истории простых людей, которые позволяют виолончелистке почувствовать себя по-настоящему живой.

Это только верхушка непростой жизни Анжелы. Довольно быстро вскрываются недопонимание с отцом, внимания которого она пытается добиться, влюбленность в психолога, не замечающего ее чувств, странные отношения с виолончелью и тяжелый груз ошибок юности, постоянно тянущий вниз. Разобраться во всех душевных ранах и трагедиях будет сложно не только ей самой, но и зрителю. Картина состоит из набора не всегда связанных между собой эпизодов. На экране видения перемешиваются с мечтаниями, а местный воздух слишком сильно пропитан недосказанностью и метафоричностью. На первый взгляд простая история о поисках себя и борьбе с демонами прошлого приобретает переусложненную структуру, пытаясь завлечь нас загадками и мелкими деталями.

Розовое или колокольчик

Другой важной частью истории станет постоянный выбор Анжелы между черным и белым, мечтами и суровой реальностью, розовым и колокольчиком. Последние оказываются всего лишь цветами двух любимых платьев героини. По мере приближения к финалу жизнь перестанет состоять из нескончаемых выборов, оставляя лишь горечь суровой реальности. Она станет фундаментом будущего, в котором виолончелистка сможет наконец-то обрести себя. Собирать жизненный конструктор Анжеле поможет музыка, направляющая ее и зрителя. Нас постоянно сопровождают классические инструментальные мелодии, виолончельные проигрыши и звон колокольчика, подчеркивающие важные события и душевные метания.

Неожиданно ближе к финалу истории фильм начинает неуклюже разговаривать о феминизме. Постоянное мужское безразличие и черствость приводят героиню в женский клуб «Свобода! Равенство! Сестринство!». Здесь, кажется, ей впервые удается найти родство душ и понимание, забыть о бесчувственном и агрессивном мире, полном сексизма. Продлится это недолго. Девушки используют слишком радикальные методы борьбы за справедливость. В ход идут биты, кастеты, ножи, цепи, каблуки и кулаки, помогающие указать провинившимся мужчинам на их ошибки. Все образы отважных городских амазонок состоят исключительно из визуальных стереотипов, пытающихся показать разнообразие, но превращающих фильм в набор клише о феминизме. Никакого равноправия, только агрессия, порожденная агрессией, итогом которой станет кровопролитие. Новые подруги утягивают Анжелу на дно, где ей самой придется справляться с очередными проблемами. Дружелюбие и женская солидарность окажутся мифом, оставляя после себя лишь шрамы.

Розовое или колокольчик

Дальше количество проблем только растет. У создателей вышло очень неряшливое кино, которому придется многое прощать. Например, слишком академичную операторскую работу, театральную игру актеров, страдающую от постоянного переигрывания, и пластиковые диалоги, пытающиеся подражать жизни, но не имеющие с ней ничего общего. Визуально это напоминает недорогие русские телевизионные сериалы, в которых заигрались с метафоричностью. Кажется, создатели потратили все силы исключительно на проработку оригинальной подачи довольно рядовой идеи о поисках себя, забыв о других аспектах.

Наполнять эту картину смыслами или указывать ей на технические проблемы — зависит от зрителя. «Розовое или колокольчик» — очень странное и запутанное кино. Оно сможет покорить поэтичные натуры, наслаждающиеся недосказанностями и загадками, позволяющими им самим конструировать сюжет. Поможет в этом большое количество мелочей и подсказок, разбросанных по всему фильму. Излишнюю театральность повествования и недостатки операторской работы легко списать на неопытность в работе над дебютной картиной.

Константин Киценюк