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Фагот Фагот
Киноафиша Фильмы Фагот Отзывы о фильме «Фагот»
Фагот 2018 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Фагот»

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Наша рецензия

Чего только ни происходило с нашим кинематографом за последнее время, и блокбастерами зрителей забрасывали, и тренды мировые пытались выдержать, даже от первого лица фильмы стали снимать, а вот первая картина, снятая на мобильный телефон, появилась только в этом году. Максим пытается расстаться с девушкой, не вылететь с работы и научиться общаться с родственниками, не растрачивая на это все свои нервы. Он придумывает самую глупую отмазку, чтобы бросить свою девушку, и это приводит к совершенно…

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