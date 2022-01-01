Наша рецензия

Чего только ни происходило с нашим кинематографом за последнее время, и блокбастерами зрителей забрасывали, и тренды мировые пытались выдержать, даже от первого лица фильмы стали снимать, а вот первая картина, снятая на мобильный телефон, появилась только в этом году. Максим пытается расстаться с девушкой, не вылететь с работы и научиться общаться с родственниками, не растрачивая на это все свои нервы. Он придумывает самую глупую отмазку, чтобы бросить свою девушку, и это приводит к совершенно…