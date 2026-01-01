Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Аватар: Пламя и пепел» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы История Элли Награды и номинации фильма История Элли

Награды и номинации фильма История Элли 2009

Берлинале 2009 Берлинале 2009
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их
По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние»
«Мы, русские, не обманываем друг друга» - и не играем тоже: кем был тот самый Куйбышев, ставший легендой «Брата 2»
Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше