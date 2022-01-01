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Проклятие «Мэри» Проклятие «Мэри»
Киноафиша Фильмы Проклятие «Мэри» Отзывы о фильме «Проклятие «Мэри»»
Mary Проклятие «Мэри» 2019 / США
4.7 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Проклятие «Мэри»»

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Дэвид давно работает капитаном туристического судна, но погряз в рутине и медленно затягивает в депрессию всю семью. Прогуливаясь по аукциону, он замечает старую яхту, напоминающую о детстве и рыбалке с отцом. «Мэри», именно такое имя написано на корме, становится его необдуманной покупкой, тянущей за собой множество долгов и кредитов. В его глазах это временные трудности, ведь в лодке Дэвид видит новое будущее, которое сможет объединить семью, запустив собственные туристические…

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