Данила – шестнадцатилетний парень. Он проводит долгие часы, наблюдая за Катей из старого домика на краю леса. Героиня в два раза старше парня, и у него не возникает даже надежды завязать с ней отношения. Однажды он видит в Катиной дома своего собственного отца, который решил утешиться в объятиях девушки и забыть о череде проблем. Данила попадает в круговорот странных событий, в которых даже близкий человек может оказаться совсем чужим. Он начинает понимать, что общество презирает слабых, и вся его жизнь переворачивается…