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Киноафиша Фильмы Лес

Лес

Les 18+
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О фильме

Данила – шестнадцатилетний парень. Он проводит долгие часы, наблюдая за Катей из старого домика на краю леса. Героиня в два раза старше парня, и у него не возникает даже надежды завязать с ней отношения. Однажды он видит в Катиной дома своего собственного отца, который решил утешиться в объятиях девушки и забыть о череде проблем. Данила попадает в круговорот странных событий, в которых даже близкий человек может оказаться совсем чужим. Он начинает понимать, что общество презирает слабых, и вся его жизнь переворачивается…

  • Для Романа Жигалова фильм стал дебютном режиссерской работой. Также он был продюсером киноленты.
  • Первый вариант сценария появился в 2009 году, но съемки начались только в 2013. Работа над проектом сильно затянулась из-за перебоев в финансировании.
  • В интервью для фестиваля «Окно в Европу» Роман Жигалов признался, что вложил в фильм свои воспоминания о шестнадцатилетнем возрасте. Режиссер считает, что независимо от времени и социального статуса, этот возраст все переживают с примерно одинаковыми чувствами.
  • Роль Кати исполнила Наталия Рычкова, известная ролью Юлианны Виноградой в российском сериале «Не родись красивой».

История о подростке, которому стать взрослым помогла любовь. Данила живет в небольшом поселке, где в противостояние местных и районных втянуты все: и школьники, и взрослые. Война интересов — драматическая основа, на фоне которой зарождается настоящее чувство. Катя старше Данилы на 20 лет. Но для любви возраст не помеха. А вот люди... Отец Данилы тоже влюблен в Катю. В этом переплетении судеб победит лишь один.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 5 апреля 2018
Другие названия
Les, The Forest, Forest, A Floresta, Orman, Лес, 木材
Режиссер
Роман Жигалов
В ролях
Олег Шибаев
Наталья Рычкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Лес

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