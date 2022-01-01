Эра Стрельца, 2007

В центре сюжета – тройное убийство. В лифте застрелены преуспевающий бизнесмен Александр Серебряков и два пенсионера – семейная чета Завьяловых. Оперативники не в восторге от очередного нераскрываемого дела и не собираются разбираться с мотивами... Ведь понятно же – заказное убийство, в лучшем случае удастся найти киллера, в худшем и наиболее вероятном – время будет потрачено зря. Конкуренты, завистники, любовница, потенциальный наследник... Под подозрение попадают все. Вот только у всех друзей и врагов Серебрякова есть стопроцентное алиби. Заинтригованные таким поворотом событий, опера начинают разрабатывать иную, неожиданную на первый взгляд версию.