1 Christmas Eve (Intro) Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:27

2 This Christmas Lawrence 2:14

3 Eventually Lawrence / Clyde Lawrence 3:19

4 Be Nice (feat. DAP the Contract & Stolen Jars) Lawrence / Clyde Lawrence 3:28

5 Have Yourself a Merry Little Christmas (feat. Stolen Jars) Lawrence / Hugh Martin 3:20

6 Merry Christmas Baby Lawrence 2:42

7 Santa Claus Is Comin' to Town (feat. Stolen Jars) Lawrence / Haven Gillespie 2:53

8 Christmas Eve/Santa's Arrival Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 2:03

9 The Kringles Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 2:01

10 Will There Ever Be a Time?/Life Goes On Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:50

11 Uh-Oh-Ho-Ho Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:15

12 Santa-In-Training Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 2:40

13 Santa... Gabe? Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:41

14 Noelle's Theme Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:47

15 Skating Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 2:39

16 Hot Chocolate & Peppermint Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:46

17 Deer Are the Headlights Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:19

18 The Flight to Phoenix Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:35

19 Looking for Nick Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:00

20 Noelle Meets Jake/A Big Day for Nice Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 2:32

21 The Twinkle Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:50

22 Snowcone's Theme Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:22

23 Nick Returns Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:43

24 December 24th Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:10

25 Along Came Elf Polly Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:55

26 Noelle's Escape Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:31

27 The Meaning of Christmas Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:46

28 The Suit Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:43

29 Noelle & Polly Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:37

30 Snowcone to the Rescue/Lift Off! Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:51

31 Santa Noelle's Flight Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 0:39

32 We Wish You a Stressful Christmas Clyde Lawrence, Cody Fitzgerald / Cody Fitzgerald 1:13