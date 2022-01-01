Наша рецензия

Что вы вообще знаете о любви длиною в жизнь? По сравнению с томной красоткой Лулу — скорее всего, ровным счетом ничего. Когда-то у нее был страстный роман с преподавателем поэзии Беверли, а сегодня у нее лишь скромная должность в захудалой забегаловке, которой управляет ее отвратительный муж-коротышка Шейн Дейнджер. Она его терпеть не может, а тут еще он решил ее уволить. Теперь Лулу целыми днями валяется на диване и курит одну сигарету за другой, пока в гипнотическом ТВ-забытьи не…