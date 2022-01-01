Наша рецензия

По завещанию, оставленному отцом, Кэтрин получает семейное поместье. Она решает съездить туда, где прошло ее детство и подготовить все к продаже. Как только Кэтрин оказывается в поместье, ее сразу же начинают преследовать призраки прошлого, а во сне она видит детские воспоминания, которые тщательно от себя скрывала долгие годы. Постепенно погружаясь в историю дома и своей семьи, девушка все больше вспоминает подробности из собственного прошлого и детства, заново открывая для себя все те ужасы,…