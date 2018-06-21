«Фобия»: Рецензия Киноафиши

Классика скандинавского ужаса

По завещанию, оставленному отцом, Кэтрин получает семейное поместье. Она решает съездить туда, где прошло ее детство и подготовить все к продаже. Как только Кэтрин оказывается в поместье, ее сразу же начинают преследовать призраки прошлого, а во сне она видит детские воспоминания, которые тщательно от себя скрывала долгие годы. Постепенно погружаясь в историю дома и своей семьи, девушка все больше вспоминает подробности из собственного прошлого и детства, заново открывая для себя все те ужасы, которые пришлось тогда пережить. А еще она встречает маленькую девочку, которую, кажется, обижают дома. Кэтрин очень проникается ребенком и пытается всеми силами ей помочь.

Кадр из фильма «Фобия»

Норвежские ужастики уникальны в своем роде. Их стиль, прохладность и создаваемые местными режиссерами миры нельзя спутать ни с чем. Заснеженные истории оригинальной картины «Впусти меня», трилогии о «Девушке…» и недавний «Снеговик», несмотря на не всегда впечатляющие кассовые сборы, породили настоящий бум на эту культуру, авторов и кинофильмы. «Фобия» - это такое красивое, отстраненное и жуткое продолжение этой любви. Как к жанру, так и к людям, умеющими пугать не через выпрыгивание из-за угла и морем крови, а по-другому, с психологической точки зрения.

Кадр из фильма «Фобия»

Дом в «Фобии» - это прямо особняк Винчестеров из недавнего «хоррора» с Хеллен Миррен, который так и хочет избавиться от очередного своего владельца. Подвал в традициях жанра – самое жуткое место во всем поместье, а гниющие стены и звуки, не стихающие в любое время суток, страшны здесь так, как не пугают обычно даже в американских ужастиках. Как и саундтрек, который завершает изысканный визуальный ряд, и все идеи создателей «Фобии» создают в кинозале эффект холодного, зимнего дня, с возможностью погреться уже только после завершения фильма.

Кадр из фильма «Фобия»

Малоизвестные норвежские актеры, пока еще плохо изученные и от того еще более привлекательные и необычные, в «Фобии» раскрываются перед зрителями, несмотря на жанр, на полную катушку. Синневе Макоди Лунд, игравшая в культовых «Охотниках за головами» и новой экранизации Стига Ларссона («Девушка, которая застряла в паутине») - человек просто невероятной красоты. Необычная внешность и актерская игра позволили создателям «Фобии» полностью сконцентрироваться на ее героине. Актриса потрясающе тонко перенесла на экран свою сильную с мужчинами и слабую во всем остальном героиню, мучимую кошмарами прошлого. Ее бойфренда сыграл Кен Ведсегор («Сага о викингах», «Убийство») – воплощение мужской силы и уверенности в собственных силах.

Кадр из фильма «Фобия»

Картина «Фобия» - это еще одна история о призраках, которые не дают покоя ни себе, ни тем, кто еще жив. Фильм просто пропитан гнетущим визуальным рядом и звуками, которые пронизывают кинопублику и не дают отвлечься от истории. Авторы «Фобии» играют со зрителями, постепенно приоткрывая прошлое главной героини, продолжая заветы недавней «Реинкарнации» и других проектов, построенных на проблемах семьи и их скелетах в шкафах. Пользуясь тем, что люди, начитавшись Ю Несбё и прочих писателей, прониклись их «сказками» и теперь сами способны выстраивать ужасы и финал историй у себя в голове. Так что «Фобия» - это такая хитрая обманка, строящаяся на хорошо известных зрителям столпах и разящая взрывами из прошлого героини, чтобы сначала запутать, а потом и напугать тех, кто добрался до фильма в кинотеатр.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 21 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Фобия»