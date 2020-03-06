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Просто помиловать Просто помиловать
Киноафиша Фильмы Просто помиловать Отзывы о фильме «Просто помиловать»
Just Mercy Просто помиловать 2020 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Просто помиловать»

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Наша рецензия

Уолтер МакМиллан задумчиво вглядывался в летнее небо, оторвавшись от своей монотонной работы. Он и не подозревал, что этот день станет последним в череде тех, когда он уезжал валить лес, а вечером возвращался к семье. По пути домой его остановит полиция, после чего обвинят в убийстве девушки, которого он не совершал. Брайан Стивенсон, только что закончивший обучение в университете, юрист, переезжает в Алабаму, где начинает заниматься делами осужденных на смертную казнь. И замечает…

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crj008 6 марта 2020, 07:11
Неплохой фильм но очень нудный и растянут на 2 с лишним часа, хотя можно вполне было сократить до 1,5 часов...
6 марта 2020, 07:11 Ответить
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