Наша рецензия

Уолтер МакМиллан задумчиво вглядывался в летнее небо, оторвавшись от своей монотонной работы. Он и не подозревал, что этот день станет последним в череде тех, когда он уезжал валить лес, а вечером возвращался к семье. По пути домой его остановит полиция, после чего обвинят в убийстве девушки, которого он не совершал. Брайан Стивенсон, только что закончивший обучение в университете, юрист, переезжает в Алабаму, где начинает заниматься делами осужденных на смертную казнь. И замечает…