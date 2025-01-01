Про «Игру в кальмара» все слышали, а что насчет «Игры лжецов»: эту дораму можно посмотреть сразу в двух версиях

«Вызывает больше смеха, чем любая другая комедия 2025 года»: у перезапуска «Голого пистолета» 91% свежести на RT и шанс стать культовым

Неужели они снова вместе? «Старушки в бегах» возвращаются с делом о завещании, крымским домом и Сафоновой на синей «Волге»

Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять

Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет

От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?

Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар»

«Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему

2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

Леди Баг существовала на самом деле? У Маринетт был реальный прототип — автор даже прическу оставил