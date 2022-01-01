Наша рецензия

Доктор Анна Фокс (Эми Адамс) большую часть времени проводит дома. Женщина страдает агорафобией, поэтому не покидает уютные квадратные метры собственной квартиры. Единственной отдушиной для нее становится наблюдение за жителями дома напротив. В частности, в центре ее внимания оказываются Алистер (Гари Олдман), Итан (Фред Хехингер) и Джейн (Джулианна Мур) Расселы — семейство, проживающее по соседству. Однажды Анна невольно становится свидетельницей убийства Джейн и обращается в полицию.…