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Молодая девушка из высшего общества Ума (Эмма Робертс) ведет себя неподобающим образом. Она не просто отказывается выходить замуж за статного красавца, но и влюблена в парня из низов. Дело происходит в будущем, где классовый барьер стал еще более непроницаемым (при этом сеттинг попахивает скорее веком XVIII). Непокорную Уму ссылают на отдаленный остров Райские холмы, где «неправильных» аристократок ставят на путь истинный. Он отдаленно похож на роскошный санаторий, но, по сути,…