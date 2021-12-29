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Постер фильма С Новым годом
7.2
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7.2

С Новым годом

, 2021
Haepi Nyu Ieo
Южная Корея / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма С Новым годом
7.2

О фильме

История о гостях и сотрудниках отеля «Эрмос», произошедшая во время новогодних праздников.

В ролях

Хан Джи-мин
Хан Джи-мин
So-jin
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Kim Yong-jin
Кан Ха-ныль
Jae-yong
Вон Джин-а
Yi-yeong
Со Ган-джун
Yi-kang
Ким Ён-гван
Seung-hyo
Чон Джин-ен
Чон Джин-ен
Sang-gyoo
Lee Dong-chan
Wedding Officiant
Чон Юджин
Katherine [Young]
Пэк Ын-хе
Hotel manager of the Hotel Emros maid team
Режиссер Квак Чэ-ён
Сценарист Yoo Seung-hee
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 декабря 2021
Премьера в мире 29 декабря 2021
Дата выхода
29 декабря 2021 Южная Корея 12
Сборы в мире $1 906 786
Другие названия
Haepi Nyu Ieo, A Year-End Medley, Chúc Mừng Năm Mới, Happy New Year, С Новым годом, Щасливого Нового року, ハッピーニューイヤー, 緣來大飯店, 缘来大饭店, Happy New Year - Chúc Mừng Năm Mới, 해피뉴이어, ハッピー・ニュー・イヤー

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 16 ноября 2024
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