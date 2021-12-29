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С Новым годом
, 2021
Haepi Nyu Ieo
Южная Корея / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
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7.2
О фильме
История о гостях и сотрудниках отеля «Эрмос», произошедшая во время новогодних праздников.
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В ролях
Хан Джи-мин
So-jin
Ли Дон-ук
Kim Yong-jin
Кан Ха-ныль
Jae-yong
Вон Джин-а
Yi-yeong
Со Ган-джун
Yi-kang
Ким Ён-гван
Seung-hyo
Чон Джин-ен
Sang-gyoo
Lee Dong-chan
Wedding Officiant
Чон Юджин
Katherine [Young]
Пэк Ын-хе
Hotel manager of the Hotel Emros maid team
Режиссер
Квак Чэ-ён
Сценарист
Yoo Seung-hee
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
29 декабря 2021
Премьера в мире
29 декабря 2021
Дата выхода
29 декабря 2021
Южная Корея
12
Сборы в мире
$1 906 786
Другие названия
Haepi Nyu Ieo, A Year-End Medley, Chúc Mừng Năm Mới, Happy New Year, С Новым годом, Щасливого Нового року, ハッピーニューイヤー, 緣來大飯店, 缘来大饭店, Happy New Year - Chúc Mừng Năm Mới, 해피뉴이어, ハッピー・ニュー・イヤー
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Рейтинг фильма
7.2
Оцените
12
голосов
6.9
IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 16 ноября 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Мария Ткаченко
15 ноября 2024, 22:49
❤️
Киноафиша.инфо
16 ноября 2024, 21:06
😊
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