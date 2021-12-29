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С Новым годом
Haepi Nyu Ieo
С Новым годом, 2021
2021 / Корея
7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
мелодрама
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О фильме
История о гостях и сотрудниках отеля «Эрмос», произошедшая во время новогодних праздников.
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
29 декабря 2021
Премьера в мире
29 декабря 2021
Режиссер
Квак Чэ-ён
В ролях
Хан Джи-мин
Ли Дон-ук
Кан Ха-ныль
Вон Джин-а
Со Ган-джун
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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