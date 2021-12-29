С Новым годом, 2021

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о выходе в прокат О фильме История о гостях и сотрудниках отеля «Эрмос», произошедшая во время новогодних праздников. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 2 часа 18 минут Год выпуска 2021 Премьера онлайн 29 декабря 2021 Премьера в мире 29 декабря 2021 Режиссер Квак Чэ-ён В ролях Хан Джи-мин Ли Дон-ук Кан Ха-ныль Вон Джин-а Со Ган-джун Все актеры и съемочная группа 3 постера

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