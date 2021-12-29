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Haepi Nyu Ieo

С Новым годом, 2021

2021 / Корея
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

История о гостях и сотрудниках отеля «Эрмос», произошедшая во время новогодних праздников.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 декабря 2021
Премьера в мире 29 декабря 2021
Режиссер
Квак Чэ-ён
В ролях
Хан Джи-мин
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Кан Ха-ныль
Вон Джин-а
Со Ган-джун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С Новым годом 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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