Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Горько в Мексике. Трейлер с субтитрами
Горько в Мексике. Трейлер с субтитрами
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 23 марта 2018
Горько в Мексике
– Сюжет мексиканской версии «Горько!», как и оригинал, повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
4.9
Горько в Мексике
комедия, 2018, Мексика
Онлайн
01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
Тизер-трейлер
01:36
Дедмобиль
Трейлер
00:59
Чудо-юдо
Тизер
01:51
Ограбить Лондон
Дублированный трейлер
00:51
Чебурашка 3
Тизер
02:19
Отель "У погибшего альпиниста"
Трейлер
01:38
Турбозавры. Суперфильм
Трейлер
02:15
Мятеж
Дублированный трейлер
01:05
Край чудес
Трейлер
00:52
Очень сказочные дела
Тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail