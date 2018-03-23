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Горько в Мексике - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Трейлеры Горько в Мексике. Трейлер с субтитрами

Горько в Мексике. Трейлер с субтитрами

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Дата публикации: 23 марта 2018
Горько в Мексике – Сюжет мексиканской версии «Горько!», как и оригинал, повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго.
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4.9 Горько в Мексике
Горько в Мексике комедия, 2018, Мексика
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