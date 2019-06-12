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Люди в черном: Интернэшнл Люди в черном: Интернэшнл
Киноафиша Фильмы Люди в черном: Интернэшнл Отзывы о фильме «Люди в черном: Интернэшнл»
Men in Black International Люди в черном: Интернэшнл 2019 / США
6.8 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Люди в черном: Интернэшнл»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Напарники, в знакомой миру униформе и с привычной разницей в возрасте — один постарше и поопытней (Лиам Нисон), второй — расторопней, смелей и наивней (Крис Хемсворт), невнятно спасают мир на Эйфелевой башне. Затем сюжет оперативно перескакивает в прошлое, где в тихий семейный домик занесло инопланетянина, а агенты, зачистив (да, тем самым родным нейтрализатором) память супружеской паре, забыли про дочку. Та выросла,…

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Олег 12 июня 2019, 12:48
Кто смотрел ? Как оно по сравнению с 1 частью например?
12 июня 2019, 12:48 Ответить
Евгения Гришанова 12 июня 2019, 12:55
в ответ на сообщение Олег от 12 июня 2019, 12:48
Оценка
Весьма посредственно. Было стойкое ощущение, что смотрю 3-его Тора в компании "Заложницы". Отыгрыш актеров идентичный.
12 июня 2019, 12:55 Ответить
alyona_novikova_2001 12 июня 2019, 21:20
Оценка
Не покидало ощущение, что фильм снят по фанфику неумелой 13 летней девочки. С оригинальной франшизой общее только название, что не может не огорчать. Однако, многие детали и сюжетные повороты скопированы с первых трёх фильмов. «Это уже было!»-вот, что я думала весь фильм.
Нет ни юмора, ни атмосферы ЛВЧ. Полное разочарование
12 июня 2019, 21:20 Ответить
Робот Ковальчук 14 июня 2019, 13:07
Оценка
Фильм снят не плохо, но сценарий сочинял 5 классник, так еще и со своим феминизмом задолбали
14 июня 2019, 13:07 Ответить
Nastya111210 15 июня 2019, 13:41
Оценка
Совершенно не интересный🙄
15 июня 2019, 13:41 Ответить
Алексей Немченко 17 июня 2019, 23:46
Оценка
Ну что,на первый сорт сойдёт, если смотреть в компании, а так оценка 5/10.
И-за актёров остался только до конца фильма, а так пиарили этот фильм в России что думал взлетит,
Момент из фильма понравился это приведствие значка Sony в очках, ещё стирателя памяти статуи не хватило)
17 июня 2019, 23:46 Ответить
Татьяна Романова 18 июня 2019, 14:16
Оценка
Первая часть конечно лучше ,но тут можно посмеятся !))
18 июня 2019, 14:16 Ответить
Евгений Стешенко 18 июня 2019, 22:13
Оценка
На постере указано возрастное ограничение 12+. Так вот фильм не для зрителей старше 12 лет, а для зрителей младше 12 лет. Им думаю зайдёт. Лично мне не зашёл (30 лет).
18 июня 2019, 22:13 Ответить
Jaims Bond 19 июня 2019, 13:08
Оценка
жалкая попытка вытянуть из зрителя еще денег на восторге от первых частей МиБ) и еще более низко и погано запихнуть туда рекламу лексус, теперь никогда не буду даже думать купить это корыто!)
19 июня 2019, 13:08 Ответить
Clasher Erjan 23 июня 2019, 18:57
Оценка
В фильме люди в чёрном монстр в доме маленькой Молли сказал клиа накшулиан или по другому сказал? Спасибо заранее.
23 июня 2019, 18:57 Ответить
alfiya7163 28 июня 2019, 10:49
Оценка
Фильм скорее детский...так от безделья посмотреть можно.
28 июня 2019, 10:49 Ответить
koroleva.m1505 1 июля 2019, 16:14
Оценка
Я являюсь поклонниц ей лвч. Смотрела предыдущие части по несколько раз и была в восторге от них. Эта часть была для меня приятной неожиданностью. Но шла я на фильм с опаской, так как из актёров, игравших в предыдущих частях почти никого не осталось.
Если рассказывать о сюжете без спойлеров, то нам рассказывается о работе двух напарников: стажёра M и агента H. Сюжет довольно интересный и закрученный. Нас ждут неожиданные повороты и теории, некоторые из которых сбудутся. Приятно было увидеть некоторые отсылки, в том числе отсылки к предыдущим фильмам. Было приятно увидеть агента O в исполнении всё той же актрисы.
Несмотря на все достоинства, мне не хватало атмосферы лвч. Не знаю каким словом это описать, но я как будто смотрела другой фильм не про людей в чёрном. Возможно это связано с тем, что там не было прежних актёров, и качество было слишком высоким, я не привыкла смотреть лвч в lmax. Плюс, маловато пришельцев, хотелось бы больше.
Если воспринимать этот фильм как отдельную работу, то он отличный, но как продолжение лвч - это средний фильм, не слишком плохой и не слишком хороший.
В целом посмотреть советую и тем кто смотрел предыдущие части и тем, кто с ними не знаком.
1 июля 2019, 16:14 Ответить
stick.78 2 июля 2019, 00:51
в ответ на сообщение Евгения Гришанова от 12 июня 2019, 12:55
смешно😂
2 июля 2019, 00:51 Ответить
Виктория Справедливая 7 июля 2019, 20:34
Оценка
Интересный вариант. Рекомендую.
7 июля 2019, 20:34 Ответить
Андрей 30 октября 2019, 10:39
Оценка
как и предполагал, не интересный фильм! первым двум в подмётки не годится. в начале сюжет был интересный... а потом не очень!
картинка, конечно, хорошая. больше и сказать не чего.
5 баллов из 10ти
30 октября 2019, 10:39 Ответить
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