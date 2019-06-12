Напарники, в знакомой миру униформе и с привычной разницей в возрасте — один постарше и поопытней (Лиам Нисон), второй — расторопней, смелей и наивней (Крис Хемсворт), невнятно спасают мир на Эйфелевой башне. Затем сюжет оперативно перескакивает в прошлое, где в тихий семейный домик занесло инопланетянина, а агенты, зачистив (да, тем самым родным нейтрализатором) память супружеской паре, забыли про дочку. Та выросла,…
Нет ни юмора, ни атмосферы ЛВЧ. Полное разочарование
И-за актёров остался только до конца фильма, а так пиарили этот фильм в России что думал взлетит,
Момент из фильма понравился это приведствие значка Sony в очках, ещё стирателя памяти статуи не хватило)
Если рассказывать о сюжете без спойлеров, то нам рассказывается о работе двух напарников: стажёра M и агента H. Сюжет довольно интересный и закрученный. Нас ждут неожиданные повороты и теории, некоторые из которых сбудутся. Приятно было увидеть некоторые отсылки, в том числе отсылки к предыдущим фильмам. Было приятно увидеть агента O в исполнении всё той же актрисы.
Несмотря на все достоинства, мне не хватало атмосферы лвч. Не знаю каким словом это описать, но я как будто смотрела другой фильм не про людей в чёрном. Возможно это связано с тем, что там не было прежних актёров, и качество было слишком высоким, я не привыкла смотреть лвч в lmax. Плюс, маловато пришельцев, хотелось бы больше.
Если воспринимать этот фильм как отдельную работу, то он отличный, но как продолжение лвч - это средний фильм, не слишком плохой и не слишком хороший.
В целом посмотреть советую и тем кто смотрел предыдущие части и тем, кто с ними не знаком.
картинка, конечно, хорошая. больше и сказать не чего.
5 баллов из 10ти
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