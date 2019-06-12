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Напарники, в знакомой миру униформе и с привычной разницей в возрасте — один постарше и поопытней (Лиам Нисон), второй — расторопней, смелей и наивней (Крис Хемсворт), невнятно спасают мир на Эйфелевой башне. Затем сюжет оперативно перескакивает в прошлое, где в тихий семейный домик занесло инопланетянина, а агенты, зачистив (да, тем самым родным нейтрализатором) память супружеской паре, забыли про дочку. Та выросла,…