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Человек, место, время и снова человек Человек, место, время и снова человек
Киноафиша Фильмы Человек, место, время и снова человек Отзывы о фильме «Человек, место, время и снова человек»
Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan / Human, Space, Time and Human Человек, место, время и снова человек 2018 / Корея
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Человек, место, время и снова человек»

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Наша рецензия

Военный корабль, банда преступников, известный политик, влюбленная пара, одинокий старик и снова военный корабль. Не имеет значения, почему все эти люди оказались именно в этом месте в это самое время. Важно лишь то, что утром корабль, на борту которого собрались самые разношерстные пассажиры, вдруг воспарил под облаками, а значит, обратного пути с него уже нет. И с этого момента начинается настоящий хаос — кровопролитная война всех против всех в битве, наблюдать за которой особо…

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