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Военный корабль, банда преступников, известный политик, влюбленная пара, одинокий старик и снова военный корабль. Не имеет значения, почему все эти люди оказались именно в этом месте в это самое время. Важно лишь то, что утром корабль, на борту которого собрались самые разношерстные пассажиры, вдруг воспарил под облаками, а значит, обратного пути с него уже нет. И с этого момента начинается настоящий хаос — кровопролитная война всех против всех в битве, наблюдать за которой особо…