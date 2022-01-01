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Ли Сон-джэ
Ли Сон-джэ
Lee Seong-jae
О персоне
Фильмография
Ли Сон-джэ
Lee Seong-jae
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Дата рождения
23 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Биография Ли Сон-джэ
Родился 23 августа 1970 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Ли Сон-джэ
Картер
боевик, триллер
2022,
0.0
Человек, место, время и снова человек
триллер
2018, Корея
6.0
Лающие собаки никогда не кусают
комедия
2000, Корея
7.0
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