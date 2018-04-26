Наша рецензия

Школьница Эрика, по ее словам, ведет обычный подростковый образ жизни: смотрит кино, слушает музыку и поклоняется дьяволу, а еще всеми силами пытается почувствовать себя взрослой. Она находит необычное хобби - разводит мужиков на деньги, что приносит ей и подругам-сообщницам солидный доход. И рассказывает всем совершенно разные истории о том, на что потратит накопленные деньги. Оставшуюся после уроков часть дня они торчат в боулинге, чтобы поглазеть на Уилла, парня гораздо старше Эрики, но…