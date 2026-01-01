Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Патерно Награды и номинации фильма Патерно

Награды и номинации фильма Патерно 2018

Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
