Патерно
Фильмы
Патерно
Награды и номинации фильма Патерно
Награды и номинации фильма Патерно 2018
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
