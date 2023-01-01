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Патерно Патерно
Киноафиша Фильмы Патерно Патерно, 2018: актеры и роли
Paterno Патерно 2018 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Патерно, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Райли Кио Райли Кио Riley Keough Энни Пэррис Энни Пэррис Annie Parisse Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker Грег Гранберг Грег Гранберг Greg Grunberg Фэйт Логан Фэйт Логан Faith Logan
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