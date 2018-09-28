Наша рецензия

Соня (Диана Енакаева), дочка богатого филантропа Ивана Федорова (Петр Федоров), совсем недавно жила в огромном доме со своей счастливой семьей, но после того, как у нее пропала мама, девочка стала одержима ее поисками. Самое страшное, что отец совершенно не пытается Соне помочь. У Кати (Полина Симачева) совсем другие проблемы, она уже давно живет в детском доме с маленьким братом и пытается как-то оттуда спастись. Судьбы двух девочек витиевато переплетаются во время предновогоднего…