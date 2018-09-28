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Тайна 2022 / Россия
4.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Тайна»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Соня (Диана Енакаева), дочка богатого филантропа Ивана Федорова (Петр Федоров), совсем недавно жила в огромном доме со своей счастливой семьей, но после того, как у нее пропала мама, девочка стала одержима ее поисками. Самое страшное, что отец совершенно не пытается Соне помочь. У Кати (Полина Симачева) совсем другие проблемы, она уже давно живет в детском доме с маленьким братом и пытается как-то оттуда спастись. Судьбы двух девочек витиевато переплетаются во время предновогоднего…

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Слава Крулатов 28 сентября 2018, 16:25
Очень уж милый тизер у этого фильма. не знаю точно что будет, но посмотреть ХОЧУ!
28 сентября 2018, 16:25 Ответить
Александр Матылицкий 5 октября 2018, 20:46
Надеюсь, не очередная какашка! Хочется чего-то реально доброго и праздничного!
5 октября 2018, 20:46 Ответить
Алеся Лавда 12 октября 2018, 00:44
Круто, обязательно посмотрю, обожаю Пожарскую, да и сюжет вроде интересный
12 октября 2018, 00:44 Ответить
Жания Манарбеккызы 12 октября 2018, 22:39
То что нужно, чтоб сводить ребенка на праздники
12 октября 2018, 22:39 Ответить
Юра Шулаков 26 октября 2018, 23:24
ПРикольно. Лучшее, что может быть под новый год! главное, чтоб не очередная пустышка для заколачивания бабок!
26 октября 2018, 23:24 Ответить
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