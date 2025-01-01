6 серий, 5 часов и ни секунды скуки: смотришь «Красные нити» и с первой серии понимаешь — досмотришь до конца

Покорил в «Красных бутонах», на очереди — «Основание: Осман»? Кто заменит Бурака Озчивита в новом сезоне сериала

Три фильма с Паскалем за месяц — и этот явно худший: что не так с новой «Фантастической четверкой: Первые шаги»

«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

Новый «Супермен» поставил крест на продолжении лучшего сериала про Кларка Кента в истории: сиквел ждали почти 15 лет

В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

Мама — анархия, дедушка — Чарли Чаплин: внучка великого комика станет главной звездой «Аватара 3», и мы выяснили, что с ней станет в финале

«Буканьерки» на финишной прямой — запишите даты выхода последних серий 2 сезона: развязку пропускать нельзя

Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили