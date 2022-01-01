Путешествие через невозможное, 1904

Профессор Мабулофф намерен принять участие в поездке вокруг Земли. Его первая попытка съехать со Швейцарских Альп на автомобиле заканчивается аварией, но затем Мабулофф погружает все необходимые для путешествия механизмы (в том числе подводную лодку) на специальный паровоз, который на дирижаблях поднимается в воздух и уносит путешественников в космос. Поезд влетает в рот зевающему Солнцу, которое выплевывает его на Меркурий.



На поверхности Меркурия очень жарко, поэтому путешественники пытаются спрятаться в холодильнике. Снаружи остается только Мабулофф, который вскоре обнаруживает, что его спутники вмерзли в лёд. Он разводит костер и размораживает их. Затем они грузятся на подводную лодку и «спрыгивают» на ней в земной океан. На субмарине начинается пожар и она взрывается. Носовой отсек лодки, в котором были путешественники, взрывом выбрасывает на побережье возле рыбацкой деревушки, на чем путешествие триумфально заканчивается.