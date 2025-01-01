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Путешествие через невозможное
Постеры фильма «Путешествие через невозможное»
Постеры фильма «Путешествие через невозможное»
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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
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2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
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2025, Россия, семейный
Лило и Стич
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
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Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
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2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
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2025, США, спорт
Каратель + Халк: стало известно, кого возьмут на их роли в «Человеке-пауке 4» — а ещё раскрыта главная фишка проекта
Семья Эбботт снова в опасности: «Тихое место-3» наконец получило дату выхода и режиссера
Соколов отверг Негоду, и она люто обиделась на него: как в «Маленькой Вере» снимали ту самую сцену, от которой краснел весь СССР
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
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