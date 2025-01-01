Этот хоррор со звездой «Дома дракона» смотрели единицы: а ведь у него 100% на Rotten Tomatoes

Вместо Камбербэтча — 64-летний шотландец: кто будет новым Шерлоком Холмсом

Не фотошоп и не слух фанатов Marvel: стало известно, кто будет превращаться в Халка в новом фильме «Человек-паук 4»

Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось

Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем

Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха

Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться

3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни

Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему