Киноафиша Фильмы Лето 1993-го Награды и номинации фильма Лето 1993-го

Награды и номинации фильма Лето 1993-го 2017

Берлинале 2017 Берлинале 2017
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
