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Артемис Фаул Артемис Фаул
Киноафиша Фильмы Артемис Фаул Отзывы о фильме «Артемис Фаул»
Artemis Fowl Артемис Фаул 2019 / США
4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Артемис Фаул»

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12-летний гений Артемис Фаул живет постоянным ожиданием отца, вынужденного проводить много времени в рабочих командировках. Мальчику приходится самому находить развлечения в большом семейном поместье. Артемис изобретает навороченные гаджеты, занимается серфингом на пляже у дома и коротает время за изучением древних легенд о волшебных существах. После очередного отъезда отца приходят плохие новости: он бесследно исчез в очередной поездке. Шок продлится недолго. Таинственный похититель быстро…

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