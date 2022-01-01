Наша рецензия

12-летний гений Артемис Фаул живет постоянным ожиданием отца, вынужденного проводить много времени в рабочих командировках. Мальчику приходится самому находить развлечения в большом семейном поместье. Артемис изобретает навороченные гаджеты, занимается серфингом на пляже у дома и коротает время за изучением древних легенд о волшебных существах. После очередного отъезда отца приходят плохие новости: он бесследно исчез в очередной поездке. Шок продлится недолго. Таинственный похититель быстро…