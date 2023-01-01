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Артемис Фаул Артемис Фаул
Киноафиша Фильмы Артемис Фаул Артемис Фаул, 2019: актеры и роли
Artemis Fowl Артемис Фаул 2019 / США
4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Артемис Фаул, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh
В ролях
Джош Гад Джош Гад Josh Gad Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Лара МакДоннел Лара МакДоннел Lara McDonnell Нонсо Анози Нонсо Анози Nonso Anozie Фердия Шоу Ferdia Shaw Миранда Рэйсон Миранда Рэйсон Miranda Raison Тамара Смарт Тамара Смарт Tamara Smart
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