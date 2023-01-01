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Артемис Фаул
Артемис Фаул, 2019: актеры и роли
Artemis Fowl
Артемис Фаул
2019 / США
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4.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Артемис Фаул, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
В ролях
Джош Гад
Josh Gad
Джуди Денч
Judi Dench
Лара МакДоннел
Lara McDonnell
Нонсо Анози
Nonso Anozie
Фердия Шоу
Ferdia Shaw
Миранда Рэйсон
Miranda Raison
Тамара Смарт
Tamara Smart
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