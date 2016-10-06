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План Б, 2016

2016 / Киргизия
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О фильме

Фильм рассказывает о тридцатилетнем молодом человеке – он не женат и не стремится к семейной жизни. Со своим другом и одновременно партнером по бизнесу он пытается преодолеть трудности в делах. В какой-то момент, когда уже все идет против них, появляется иностранный инвестор, готовый вложиться в их бизнес. Но есть одно «но»: инвестор – примерный семьянин и сотрудничает только с семейными людьми, потому что «несемейных» считает ненадежными. И здесь друг главного героя придумывает легенду о том, какая большая семья у его партнера и как он любит их. Бизнес на грани провала, поэтому главному герою не остается ничего, как согласиться на уговоры друга и притвориться семейным человеком. Поскольку инвестор хочет познакомиться семьями, главному герою придется найти эту большую семью, которой тоже нужно будет сыграть свои роли. Здесь и начинается самое интересное. Мало того, что герою приходится находить людей, готовых притвориться его родственниками, так ему еще нужно устроить настоящий кыргызский той, потому что иностранному инвестору интересны местные традиции. И, естественно, на той необходимо еще больше родственников! В этом большом обмане и происходит множество смешных и непредвиденных ситуаций.

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Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 октября 2016
Режиссер
Бакыт Осмонканов
В ролях
Бакыт Осмонканов
Улук Чыналиев
Айжан Аденова
Все актеры и съемочная группа
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