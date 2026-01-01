Меню
Награды и номинации фильма Шведская история любви

Награды и номинации фильма Шведская история любви 1970

Берлинале 1970 Берлинале 1970
Премия UNICRIT
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация
Победитель
Специальная награда журналистов
Победитель
Золотая табличка IWG
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
