Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Славные пташки Славные пташки
Киноафиша Фильмы Славные пташки Отзывы о мультфильме «Славные пташки»
PLOEY - You Never Fly Alone Славные пташки 2018 / Бельгия / Исландия
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Славные пташки»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Каждую весну возвращаются перелетные птицы. Они вьют гнезда, заводят птенцов. И становятся кормом для хищных собратьев в перьях и их мяукающих соперников. Ржанки, к числу коих принадлежит наш герой Рыжик, не исключение. Стая, в которой летели с южных краев его родители, лишилась одной из птиц. Ее схватил орел Орландо, и только на одной жертве он останавливаться не собирается. Впрочем, кажется, ржанки уже давно привыкли к тому, что на них ведется охота. По крайней мере, гибель товарища не…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Приложение киноафиши